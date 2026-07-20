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Більше півтора року невідомості, – Ангелом додому повертається Дмитро Колодзіньский з Тернопільщини

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Більше півтора року невідомості і сьогодні стало відомо про загибель Захисника України, жителя села Зелений Гай – Колодзінського Дмитра Васильовича, повідомляє заліщицька міська рада.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всім, хто знав Дмитра. Розділяємо ваш невимовний біль та схиляємо голови у глибокій скорботі.

Війна забирає найкращих синів України. Світла пам’ять Герою, який віддав найдорожче — своє життя — за свободу, незалежність і майбутнє нашої держави.

Вічна пам’ять і слава Захиснику України!

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