Більше півтора року невідомості, – Ангелом додому повертається Дмитро Колодзіньский з Тернопільщини

Більше півтора року невідомості і сьогодні стало відомо про загибель Захисника України, жителя села Зелений Гай – Колодзінського Дмитра Васильовича, повідомляє заліщицька міська рада.



Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всім, хто знав Дмитра. Розділяємо ваш невимовний біль та схиляємо голови у глибокій скорботі.



Війна забирає найкращих синів України. Світла пам’ять Герою, який віддав найдорожче — своє життя — за свободу, незалежність і майбутнє нашої держави.



Вічна пам’ять і слава Захиснику України!

Поділіться:









