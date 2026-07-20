Град розміром з яйце: жителі Шумщини показали наслідки негоди

Негода, яка пройшла Шумщиною 19 липня, завдала не лише пошкоджень будинкам та електромережам, а й знищила врожай на присадибних ділянках. Місцеві жителі діляться у соцмережах світлинами та відео наслідків стихії й зізнаються: за лічені хвилини втратили результати багатомісячної праці.

За словами людей, найбільше постраждали кукурудза, огірки, морква, буряки, помідори та перець. Потужний град буквально пошматував рослини, залишивши після себе понівечені грядки.

Мешканка громади Віта Рудзінська розповіла, що окремі градини вражали своїми розмірами.

— Люди, ви бачили цей град?! Не віриться, що це з неба прилетіло. Деякі шматки реально величезні, як маленькі курячі яйця. Хто ще сьогодні потрапив під цей крижаний обстріл? — написала жінка у соцмережах.

Відео наслідків негоди у Шумську опублікувала й Наталя Анатоліївна.

— Був город… Скільки праці вкладено… і що стало за лічені хвилини, — зазначила вона.

Не приховують емоцій і інші мешканці громади.

— Пів літа гнула спину, пропало за пів години, — написала Валентина Жуковська.

Нагадаємо, буревій та сильний град, які пройшли Шумщиною ввечері 19 липня, спричинили значні руйнування. У Шумську та навколишніх селах повалило дерева, пошкодило покрівлі житлових будинків і комунальних установ, обірвало лінії електропередач. Частина населених пунктів залишилася без електроенергії.