Пасажир випав із ковша та загинув: на Тернопільщині завершили розслідування ДТП

Слідчі поліції Тернопільщини завершили досудове розслідування смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на території Тернопільського міського кладовища у селі Довжанка. Обвинувальний акт щодо водія екскаватора-навантажувача вже скеровано до суду.

За даними слідства, аварія трапилася 13 червня 2026 року близько 10:30. Правоохоронці встановили, що водій технічно справного екскаватора-навантажувача JCB 2CX порушив правила дорожнього руху, перевозячи людину у передньому ковші спецтехніки.

Під час руху пасажир не втримався та випав із ковша перед транспортним засобом. Чоловік опинився під нижньою частиною навантажувального обладнання.

Унаслідок ДТП потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження — множинні переломи та травми внутрішніх органів. Незважаючи на надану медичну допомогу, врятувати його не вдалося.

Після проведення необхідних експертиз та завершення слідчих дій правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.