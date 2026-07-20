На Тернопільщині повністю відновили електропостачання після негоди

У Тернопільській області повністю ліквідували наслідки негоди, які спричинили перебої з електропостачанням у десятках населених пунктів.

Про це повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Станом на 15:00 20 липня енергетики завершили аварійно-відновлювальні роботи та повернули електроенергію всім споживачам.

Нагадаємо, вранці через сильний вітер та несприятливі погодні умови без світла залишилися 3 213 побутових абонентів у 37 населених пунктах області, з яких 27 були знеструмлені частково.

Для ліквідації наслідків стихії аварійно-ремонтні бригади працювали безперервно, відновлюючи пошкоджені лінії електропередач та електрообладнання.

В ОВА зазначили, що всі заявки опрацювали в оперативному режимі, а електропостачання вдалося відновити у найкоротші терміни.

Наразі система електропостачання області працює у штатному режимі.