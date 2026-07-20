На Тернопільщині повністю відновили електропостачання після негоди
У Тернопільській області повністю ліквідували наслідки негоди, які спричинили перебої з електропостачанням у десятках населених пунктів.
Про це повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації.
Станом на 15:00 20 липня енергетики завершили аварійно-відновлювальні роботи та повернули електроенергію всім споживачам.
Нагадаємо, вранці через сильний вітер та несприятливі погодні умови без світла залишилися 3 213 побутових абонентів у 37 населених пунктах області, з яких 27 були знеструмлені частково.
Для ліквідації наслідків стихії аварійно-ремонтні бригади працювали безперервно, відновлюючи пошкоджені лінії електропередач та електрообладнання.
В ОВА зазначили, що всі заявки опрацювали в оперативному режимі, а електропостачання вдалося відновити у найкоротші терміни.
Наразі система електропостачання області працює у штатному режимі.