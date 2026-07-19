Негода пошкодила будинки та повалила дерева на Тернопільщині

Негода наробила лиха у Шумській громаді: створять комісію для оцінки збитків

Сильна негода, що пройшла територією Шумської громади, завдала значних пошкоджень. Через стихію повалено дерева, пошкоджено покрівлі будівель та зафіксовано інші руйнування.

Про це повідомив міський голова Шумська Вадим Боярський.

За його словами, найближчим часом відбудеться засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Уже завтра розпочнуть роботу комісії, які обстежуватимуть пошкоджене майно та оцінюватимуть завдані збитки.

Мешканців, чиє майно постраждало внаслідок негоди, просять повідомляти про це старост своїх населених пунктів або звертатися безпосередньо до Шумської міської ради. Усі звернення реєструватимуть та опрацьовуватимуть.

Також жителів громади закликають бути максимально обережними: не наближатися до повалених дерев, обірваних ліній електропередач та інших небезпечних об’єктів. У разі їх виявлення необхідно повідомити відповідні служби.

☎️ Для звернень щодо наслідків негоди працює гаряча лінія комісії: 068 692 77 65.