У Тернополі злива підтопила могили полеглих Героїв на Микулинецькому кладовищі

Потужна злива, яка накрила Тернопіль увечері 19 липня, спричинила масштабні підтоплення в різних районах міста. Під водою опинилися дороги, вулиці, двори житлових будинків, десятки автомобілів, а також підвали й квартири на перших поверхах.

Наслідки негоди торкнулися й Микулинецького кладовища. Як повідомляє місцеве видання «Терміново», під час сильної зливи було підтоплено сектор поховань українських захисників.

Опубліковані з місця події фотографії свідчать, що потоки води завдали пошкоджень окремим місцям поховань. На знімках видно, що частина могил перекосилася внаслідок розмивання ґрунту та надлишку води.

Нагадаємо, через негоду рятувальники Тернопільщини протягом вечора здійснювали відкачування води за кількома адресами у Тернополі, Кременці та Вишнівці. Також в області зафіксовано перебої з електропостачанням у десятках населених пунктів.