15:51 | 20.07.2026
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У трьох селах Тернопільського району на півтори доби вимкнуть газ

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Жителів Настасова, Мар’янівки та Йосипівки попереджають про тимчасове припинення газопостачання.

Як повідомили у ПрАТ «Тернопільміськгаз», відключення пов’язане з проведенням робіт на газорозподільній станції «Денисів».

Газопостачання буде припинене 21 липня 2026 року з 09:00. Орієнтовна тривалість робіт становитиме до 36 годин.

Без газу тимчасово залишаться мешканці таких населених пунктів:

  • Настасів;
  • Мар’янівка;
  • Йосипівка.

У газовій компанії просять жителів поставитися до ситуації з розумінням та дотримуватися правил безпеки під час відновлення подачі газу.

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