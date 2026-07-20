У трьох селах Тернопільського району на півтори доби вимкнуть газ
Жителів Настасова, Мар’янівки та Йосипівки попереджають про тимчасове припинення газопостачання.
Як повідомили у ПрАТ «Тернопільміськгаз», відключення пов’язане з проведенням робіт на газорозподільній станції «Денисів».
Газопостачання буде припинене 21 липня 2026 року з 09:00. Орієнтовна тривалість робіт становитиме до 36 годин.
Без газу тимчасово залишаться мешканці таких населених пунктів:
- Настасів;
- Мар’янівка;
- Йосипівка.
У газовій компанії просять жителів поставитися до ситуації з розумінням та дотримуватися правил безпеки під час відновлення подачі газу.