Злива затопила Тернопіль, Кременець і Вишнівець: ДСНС працює без упину

🌧️ Негода накрила Тернопільщину: підтоплені будинки, підвали та квартири, рятувальники працюють без упину

Сильна злива, яка пройшла Тернопільщиною ввечері 19 липня, спричинила підтоплення у Тернополі, Кременці та Вишнівці. Вода затопила території приватних домогосподарств, підвали житлових і адміністративних будівель, гаражі та квартиру на першому поверсі.

Станом на 21:00 рятувальники вже відпрацювали вісім викликів.

Найбільше звернень надійшло з Тернополя. На вулиці Гайовій Бічній підтопило території п’яти приватних домогосподарств. На Микулинецькій вода потрапила до гаражів, а на Стадникової – на територію приватного обійстя.

На вулиці Євгена Коновальця надзвичайники відкачували воду з квартири на першому поверсі та з подвір’я багатоквартирного будинку. Також рятувальники працювали на Федьковича, де підтопило підвальне приміщення Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

У Кременці на вулиці Дубенській воду відкачували з території приватного домогосподарства, а на Горбача – з підвалу п’ятиповерхового житлового будинку.

У Вишнівці підтопило територію приватного домогосподарства. До ліквідації наслідків негоди там залучили місцеву пожежну команду.

Наразі підрозділи ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки негоди та реагувати на нові повідомлення про підтоплення. Ситуація перебуває під контролем рятувальників.