Підтоплений дитсадок і гаражі: де працюють рятувальники у Тернополі

Підрозділи Головного управління ДСНС України у Тернопільській області продовжують ліквідовувати наслідки негоди, яка накрила область 19 липня.

Станом на 20 липня рятувальники працюють на кількох локаціях у Тернополі, де інтенсивні опади спричинили підтоплення будівель та територій.

Зокрема, працівники ДСНС відкачують воду з підвального приміщення дитячого садка на вулиці Софії Стадникової. Також роботи тривають на вулиці Микулинецькій, де ліквідовують підтоплення прибудинкової території та гаражних приміщень.

Нагадаємо, увечері 19 липня через сильну зливу рятувальники здійснили вісім виїздів у Тернополі, Кременці та Вишнівці. Допомога знадобилася через підтоплення житлових будинків, приватних домогосподарств, підвалів адміністративних та житлових будівель, а також гаражів.

У ДСНС зазначають, що роботи триватимуть до повного усунення наслідків негоди. Ситуація перебуває під контролем Служби порятунку.