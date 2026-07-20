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Смертельна ДТП на Тернопільщині: загинув велосипедист, неповнолітній мотоцикліст у важкому стані

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свічка,

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася вночі 19 липня на автодорозі Гусятин — Гримайлів у селі Городниця.

За попередніми даними поліції, близько першої години ночі неповнолітній водій 2009 року народження, керуючи мотоциклом GEON VERTEX 300, допустив зіткнення з велосипедистом.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. За попередньою інформацією, 62-річний велосипедист рухався смугою зустрічного руху.

Унаслідок зіткнення чоловік від отриманих травм загинув на місці події. Натомість неповнолітній мотоцикліст отримав численні травми. Його у тяжкому стані, без свідомості, госпіталізували до медичного закладу.

За фактом аварії триває досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

Правоохоронці з’ясовують усі причини та обставини смертельної ДТП.

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