Підтоплені будинки і проблеми з електрикою: наслідки негоди на Тернопільщині

Через несприятливі погодні умови на Тернопільщині зафіксовано перебої з електропостачанням та підтоплення населених пунктів.

За інформацією Тернопільської обласної військової адміністрації, станом на 08:00 20 липня без електроенергії залишалися 3 213 побутових абонентів у 37 населених пунктах області. Із них 27 населених пунктів були знеструмлені частково.

Аварійно-ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків негоди та відновленням електропостачання для мешканців області.

Водночас рятувальники ДСНС продовжують усувати наслідки сильних опадів, які пройшли Тернопільщиною ввечері 19 липня.

За даними ДСНС, станом на 21:00 19 липня було зафіксовано вісім випадків підтоплень у Тернополі, Кременці та Вишнівці. Вода потрапила на території приватних домогосподарств, у підвали житлових та адміністративних будівель, гаражі, а також до квартири на першому поверсі багатоповерхівки.

Найбільше викликів надійшло з Тернополя. На вулиці Гайовій Бічній підтопило території п’яти приватних домогосподарств. На вулиці Микулинецькій вода потрапила до гаражних приміщень, на вулиці Стадникової — на територію приватного обійстя. На вулиці Євгена Коновальця рятувальники відкачували воду з квартири та подвір’я багатоквартирного будинку, а на вулиці Федьковича — з підвалу адміністративної будівлі.

У Кременці підрозділи ДСНС відкачували воду з території приватного домогосподарства на вулиці Дубенській та з підвалу п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Горбача.

Ще один випадок підтоплення зафіксували у Вишнівці, де воду відкачували з території приватного домогосподарства. До робіт залучали місцеву пожежну команду.

Рятувальники продовжують реагувати на звернення громадян та ліквідовувати наслідки негоди. Ситуація перебуває під контролем Служби порятунку.