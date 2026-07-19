Тернопільщина втратила молодого захисника Вадима Ящука

В Кременецьку громаду надійшла звістка про смерть військовослужбовця, помер 22 червня 2026 року, житель села Бонівка, розвідник 1 розвідувального відділення 2 розвідувального взводу розвідувальної роти військової частини ****, солдат ЯЩУК Вадим Миколайович, 1999 року народження. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Завтра, 20 липня (понеділок) о 14:00 год. біля Трьох Валетів зустрічаємо військовослужбовця.

14:30 год. – відбудеться прощання на Майдані Волі.

Опісля прямуємо до родинного дому (с.Бонівка), де одразу відбудеться панахида.

Вівторок, 21 липня похорон відбудеться таким чином:

– 10:00 год. – літія вдома.

– чин похорону відбудеться у храмі Святого Георгія (с.Бонівка).

– поховання Героя відбудеться на кладовищі по вул. Переліски, м. Кременець.

Прохання гідно зустріти та вшанувати Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України🕯️🇺🇦

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Вадима!🕯️

21.07.2026 року оголошено День жалоби🕯️