Совість нації: Микола Матусевич відзначає День народження

Сьогодні свій день народження відзначає український дисидент, політв’язень радянського режиму, член Української Гельсінської групи, людина, яку по праву називають совістю нації, — Микола Матусевич.

Його незламність, багаторічна боротьба за свободу України, неодноразові голодування, перебування в карцерах, відданість українській національній ідеї та незламна мужність стали прикладом для багатьох поколінь українців. Сьогодні цей приклад особливо важливий для наших захисників, які зі зброєю в руках відстоюють незалежність і свободу держави.

Радянські тюрми впали, імперія зла розвалилася — і в цьому є неоціненна заслуга Миколи Івановича та його побратимів, які своєю жертовною боротьбою наближали відновлення Незалежності України.

Щиро дякуємо Миколі Івановичу за його боротьбу, жертовність, незламну віру в Україну та вагомий внесок у здобуття нашої державної незалежності.

Колектив інформаційного порталу «Погляд» щиро вітає Миколу Івановича з Днем народження! Бажаємо міцного здоров’я, Божого благословення, многая і благії літа, невичерпної сили духу, родинного тепла та Божої опіки. Нехай Господь дарує радість зустріти Перемогу України, за яку Ви боролися все своє життя.