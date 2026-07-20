Тернопільські веслувальники вибороли дев’ять медалей на чемпіонаті України

Вихованці КДЮСШ з водних видів спорту Тернопільської міської ради успішно виступили у фіналі командного чемпіонату України серед ДЮСШ та СДЮШОР, який відбувався 16–19 липня в Умані на Черкащині.

У змаганнях взяли участь 35 команд спортивних шкіл з різних регіонів України. За підсумками чемпіонату тернопільська команда посіла восьме місце у загальнокомандному заліку.

Найуспішніше виступив Єгор Гнатюк, який став чемпіоном України одразу на трьох дистанціях — 500, 1000 та 3000 метрів.

Відмінний результат продемонстрували Анна Лактіна та Лілія Пейко. Спортсменки стали чемпіонками України у байдарці-двійці на дистанціях 500 та 1000 метрів. Крім того, Анна Лактіна виборола бронзову медаль у байдарці-одиночці на дистанції 500 метрів.

Ще одне «золото» тернополянки здобули в естафеті 3х200 метрів. Чемпіонками України стали Анна Лактіна, Лілія Пейко та Тетяна Вощана.

Серед юнаків відзначилися Мар’ян Гаврилюк та Денис Перхалюк, які вибороли срібні нагороди на дистанції 1000 метрів у байдарці-двійці. На дистанції 2000 метрів спортсмени стали бронзовими призерами чемпіонату.

Також гідно представили Тернопіль Валерія П’ясецька, Олексій Павлинів, Глєб Алексєєв та Вікторія Вівчар, які показали високі результати та вийшли до фіналів на своїх дистанціях.

Підготували спортсменів тренери КДЮСШ з водних видів спорту Володимир Гикавий, Анастасія Гикава та Валентина Кудрявцева.