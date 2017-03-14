У Тернополі відзначили День добровольця (фото)

14 березня Україна відзначила День добровольця. З нагоди свята на Тернопільщині відбулися урочисті заходи. На Театральному майдані Тернополя нагородили бійців АТО, які пішли на схід добровольцями. Відзнаки воїнів, які були нагороджені посмертно, передали їхнім батькам.

Цього року в Україні вперше відзначили День добровольця. «Сьогодні вшановуємо бійців, які в дуже складний для нашої країни час першими вирушили на схід захищати Україну від ворога. Це були люди різних професій, різного віку. Їх об’єднало бажання відстояти національні цінності і зберегти нашу країну. Вони стали символом мужності, відваги і патріотизму», – наголошує керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.

Зазначимо, 24 лютого депутати міськради в програму «Турбота» внесли зміни, які передбачають для бійців добровольчих батальйонів кошти на компенсацію за комунальні послуги. “Таким чином, – каже секретар Тернопільської міської ради Віктор Шумада, – Тернопіль через соціальні пільги дбає про добровольців. Учасникам-добровольцям антитерористичної операції відшкодовуватимуть пільги в розміри 75 відсотків на оплату житлово-комунальних послуг в межах норм споживання».

У День добровольця в Тернополі, на Микулинецькому кладовищі, відбулося покладання квітів до могил загиблих учасників АТО. Представники духовенства відслужили панахиду. Вшанувати пам’ять загиблих в зоні АТО воїнів прийшли їхні сім’ї, бойові побратими, а також представники громадськості.

«Як відомо, в Тернополі 80 талановитих учнів загальноосвітніх шкіл Тернополя отримують щомісяця стипендію за навчальні досягнення. Це стипендії імені наших відомих земляків. У галузі фізичної культури і спорту є стипендія імені Андрія Юркевича – захисника України, добровольця, який загинув у зоні АТО. Андрій активно займався фрі-файтом, пропагував спорт, здоровий спосіб життя. Іменна стипендія є однією з форм вшанування наших героїв», – зазначив депутат міської ради Володимир Місько.