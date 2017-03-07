У Тернополі взялися за дороги

Цими вихідними у Тернополі розпочали поточний ремонт доріг. Зі слів начальника відділу технагляду Олега Вітика, під час вихідних у місті було вкладено нижній шар асфальтобетонного покриття на вул. 15 Квітня (в районі обласного клінічного онкологічного диспансеру), а зараз роботи тривають на інших ділянках.

«Підготовчі роботи до поточного ремонту цієї ділянки розпочали ще у п’ятницю, 3 березня. А вже наступного дня працівники приступили до вкладання нижнього шару асфальтобетонного покриття. Асфальтування верхнього шару буде відбуватися при середньодобовій температурі не менше, аніж +5 градусів», – розповідає Олег Вітик.

З понеділка працівники розпочали підготовчі роботи до ремонту дороги на вул. 15 Квітня (зі сторони так званого «болгарського магазину»). Також у планах провести поточні ремонти на вул. Коновальця, Протасевича та ін., щоб забезпечити нормальний рух автомобільного транспорту.

Нагадаємо, що впродовж останніх декількох днів комунальні служби Тернополя проводили ліквідацію глибоких вибоїн на дорогах міста, оскільки погодні умови не дозволяли розпочати поточні ремонти.