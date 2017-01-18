Оскільки в цей час небо відкривається, перетворюючись на брами, що ведуть до Господа.

Окрім того – сьогодні найкращий день для ворожіння за весь рік.

Водохресний Святвечір – приготування перед одним з найголовніших православних свят – Богоявлення Господнього. Святування Водохреща передбачає, що вся сім’я, як і перед Різдвом, має зібратися за столом. Цього вечора подавати слід лише пісні страви – кутю, овочеві млинці, медові оладки. До трапези зазвичай прагнули ретельно прибрати житло.

На згадку про Водохреще в храмах проходить освячення води: 18 січня, після вечірньою служби і в день свята, після літургії,19 січня. Узятою з храму святою водою, слід умитися і окропити житло. Вважається, що водохресна вода має особливу цілющу силу. Вважалося, що у водохресну ніч можна загадувати будь-яке бажання, оскільки в цей час небо відкривається, перетворюючись на брами, що ведуть до Господа.

Окрім того, сьогодні найкращий час для ворожіння за весь рік. Сьогодні можна ставити будь-які запитання. Можна, як на Старий Новий рік, вийти на вулицю та запитати ім’я судженого. Найголовніше правило ворожіння – у будинку не повинно бути чоловіків. Також на столі не повинно бути зайвих предметів, окрім тих, що потрібні вам для ритуалу. І краще не кликати сьогодні до оселі “заклятих подпруг”, з якими ви нібито товаришуєте, але розумієте, що нічого доброго вони вам не бажають.

Найпростіший спосіб ворожіння на Водохреще

Візьміть свою рукавичку, сховайте у ній папірці з іменами чоловіків, які вас оточують, та покладіть на ніч під подушку. Вранці витягніть, щоб дізнатися ім’я судженого.

Які ще існуюють способи знайти відводі на свої запитання, дивіться у спеціальному сюжеті “Сніданку з 1+1”.

