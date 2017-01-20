Дует Ummagma із Тернопільщини зайняв 4 місце в ТОП кращих альбомів року у США.

Український дует Ummagma відразу з двома міні-альбомами потрапив до рейтингу найкращих релізів 2016 року, який опублікував авторитетний американський онлайн-журнал Stereo Embers Magazine.

Оглядач видання Метто Слоано високо оцінив міні-альбоми «Frequency» та «Winter Tale» та й загалом творчість колективу із Тернопільщини.

«Ummagma яскраво вирізняється з-поміж українських колег по сцені. Їх музика глибока, освіжаюча, як правило, завжди позитивна. Якби можна було б музику Ummagma бачити й відчувати – вона була мерехтливою і пульсуючою. Це змушує мене задатися питанням: які ще приховані перлини може запропонувати нам Україна?» – написав Метт у своїй статті Top Dreampop Releases Of 2016.

Кліп на пісню «Orion» [https://www.youtube.com/watch?v=VN0R1cVTWbg]

До слова, релізи «Frequency» і «Winter Tale» посіли у рейтингу четверте місце. Цікаво, що «Winter Tale» українські митці записали разом із легендарним британським електронним гуртом A.R.Kane.

Слухати альбоми – [https://soundcloud.com/ummagma/sets/ummagma-frequency]

Додамо, що учасники Ummagma – Олександр Кретов та його дружина Шона МакЛарнон – більшу частину свого творчого доробку записали у власній студії в місті Кременець Тернопільської область.

Нагадаємо, що наприкінці 2016 року інший британський журнал Louder Than War назвав кращі українські альбоми. До топ-10 потрапили, зокрема, Ummagma, Океан Ельзи, Один в Каное, ONUKA та інші. Пізніше ще одне авторитетне видання – Overblown Magazine – також опублікувало рейтинг кращих музичних релізів гуртів з країн колишнього СРСР, до якого потрапило відразу чотири українські команди: Zapaska, ONUKA, Ummagma та Океан Ельзи.

Ummagma – електронний гурт, що творить у жанрах інді- та дрім-поп. До його складу входять українець Олександр Кретов та канадійка Шона МакЛарнон. Після першої зустрічі в Москві, вони переїхали в Україну під час Помаранчевої революції і створити студію звукозапису в Кременці. Нині обоє учасників дуету проживають в Канаді.

Сайт: http://www.ummagma.com

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Soundcloud: www.soundcloud.com/ummagma

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