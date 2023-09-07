16 вересня в Тернополі буде проходити прибирання

16 вересня о 10:00 годині 2023 року в Тернополі буде проходити прибирання головної локації під гаслом «Хай небо буде мирним, а Україна чистою!».

В Тернопільській області вже з 16 серпня і до 16 вересня в кожному населеному пункті проходять толоки з дотриманням обмежень воєнного часу, враховуючи норми безпеки та географічні особливості регіонів. Тернопіль традиційно приєднується до Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day» разом з 70 мільйонами учасників у 191 країні Світу. У місті протягом місяця всі громадські організації залучені до прибирання на десятьох локаціях.

З міркувань безпеки ми не розголошуємо адреси локацій Всесвітнього дня прибирання.

Якщо ви хочете приєднатися до централізованих толок в Тернопільській області і зокрема у місті акредитуйтесь за телефоном:

Андрій Стасишин – координатор Всесвітнього дня прибирання в Тернопільській області +380956626412, або ж пишіть на нашу офіційну сторінку в Instagram: https://instagram.com/letsdoitukraine_ter?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ==

Основна мета – формування культури чистоти, правильного поводження з відходами та відповідального споживання ресурсів серед громадян, об’єднання зусиль заради екологічного майбутнього.

У зв’язку з воєнним станом, учасників закликають не робити масові скупчення та брати участь лише у прибираннях на рекомендованих та дозволених органами місцевого самоврядування локаціях, попередньо пройшовши інструктажі техніки безпеки, навчання та під час сигналу тривоги спускатись в укриття.

Участь візьмуть комерційні та некомерційні організації, компанії та державні установи, співробітники яких приєднуються в різних форматах на рівні корпоративної соціальної відповідальності, засоби масової інформації, освітяни, лідери думок, а також пересічні громадяни. Давайте спільними зусиллями зробимо Україну чистою.