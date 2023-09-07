Тернопільська психоневрологічна лікарня отримала медзаклади-побратими з Франції та Північної Македонії

Міжнародне медичне партнерство – проєкт, який реалізовуватиметься під патронатом Третього саміту перших леді та джентльменів. Цьогоріч в рамках саміту відбувся Сателітний саміт міністрів охорони здоров’я різних країн. До нього долучилися 14 міністрів охорони здоровʼя з різних куточків світу. Він дав старт великому проєкту: Міжнародному медичному партнерству. Лікарні з різних куточків України підписали меморандуми про співпрацю з провідними світовими клініками, в яких перейматимуть передовий досвід та будуть ділитись власним. Тобто український медзаклад отримає «побратима» за кордоном, із яким обмінюватиметься досвідом, перейматиме найкращі практики, стажуватиме медиків тощо.

«Жодна медична система не в змозі самотужки впоратися з тими викликами, які щодня ставить перед нами повномасштабна війна та жорстокість агресора. Це можливо лише завдяки надійній підтримці, яку ми відчуваємо від усього цивілізованого світу. Впевнений, що започаткована сьогодні глобальна мережа міжнародного медичного партнерства буде розширюватися. Ще більше країн та провідних медичних закладів будуть долучатися до такого формату взаємодії. Це дасть ще один потужний імпульс для розвитку медичної сфери на всіх рівнях. Якісна сучасна медична система – наша мета. Попри всі складнощі, виклики та умови ми рухаємося вперед», – зазначив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Зокрема, Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня підписала меморандум про міжнародне медичне партнерство з групою психіатричних та неврологічних лікарень Парижу (Франція), а також Університетською клінікою психіатрії, Скопʼє (Північна Македонія).

Загалом у рамках саміту укладено 25 угод про міжнародне медичне партнерство між українськими та іноземними медзакладами. Тобто українські лікарні отримають 25 побратимів у різних куточках світу: від Польщі до Канади.