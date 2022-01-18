11:01 | 18.01.2022
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Афіша Тернополя 

32 об’єкти нерухомого майна, площа 7,4071 га, – на Тернопільщині віддають під приватизацію Борщівський спиртзавод

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27 січня відбудеться онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Борщівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт». Актив розташований за адресами: Тернопільська обл.,
м. Борщів, пров. Січових Стрільців, 2 та м. Борщів, вул. Степана Бандери, 140.

Стартова ціна об’єкта  – 28 105 130 гривень.

Борщівське МПД та зберігання спирту ДП «Укрспирт» засноване у 1907 році та модернізоване у 2016 році. Наявні всі необхідні комунікації: водопостачання, електрика, газ та каналізація. Об’єкт приватизації забезпечений трубопроводами, насосами, запірною арматурою та засобами автоматизації.

Актив включає 32 об’єкти нерухомого майна:

  • автогаражі з побутовими приміщеннями;
  • бродильне відділення;
  • будинок цеху вуглекислоти;
  • будівля механізованої солодовні;
  • варочне відділення;
  • компресорна;
  • корпус консервного цеху;
  • корпус заводу;
  • механізований зерносклад;
  • котельня;
  • виробничі цехи;
  • прохідна вага;
  • очисні споруди тощо.


Також, до складу активу входять 770 одиниць устаткування і 10 одиниць транспортних засобів. 

Площа двох земельних ділянок, на яких розташований об’єкт приватизації, становить 7,4071 га. 

Договори оренди на об’єкт або його частини станом на 01.12.2021 року відсутні.

Заявки для участі в електронному аукціоні приймаються до 26 січня.

Детальніше про об’єкт: https://cutt.ly/1UV7Uvj.

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