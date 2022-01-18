32 об’єкти нерухомого майна, площа 7,4071 га, – на Тернопільщині віддають під приватизацію Борщівський спиртзавод

27 січня відбудеться онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Борщівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт». Актив розташований за адресами: Тернопільська обл.,

м. Борщів, пров. Січових Стрільців, 2 та м. Борщів, вул. Степана Бандери, 140.

Стартова ціна об’єкта – 28 105 130 гривень.

Борщівське МПД та зберігання спирту ДП «Укрспирт» засноване у 1907 році та модернізоване у 2016 році. Наявні всі необхідні комунікації: водопостачання, електрика, газ та каналізація. Об’єкт приватизації забезпечений трубопроводами, насосами, запірною арматурою та засобами автоматизації.

Актив включає 32 об’єкти нерухомого майна:

автогаражі з побутовими приміщеннями;

бродильне відділення;

будинок цеху вуглекислоти;

будівля механізованої солодовні;

варочне відділення;

компресорна;

корпус консервного цеху;

корпус заводу;

механізований зерносклад;

котельня;

виробничі цехи;

прохідна вага;

очисні споруди тощо.



Також, до складу активу входять 770 одиниць устаткування і 10 одиниць транспортних засобів.

Площа двох земельних ділянок, на яких розташований об’єкт приватизації, становить 7,4071 га.

Договори оренди на об’єкт або його частини станом на 01.12.2021 року відсутні.



Заявки для участі в електронному аукціоні приймаються до 26 січня.



Детальніше про об’єкт: https://cutt.ly/1UV7Uvj.