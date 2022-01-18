32 об’єкти нерухомого майна, площа 7,4071 га, – на Тернопільщині віддають під приватизацію Борщівський спиртзавод
27 січня відбудеться онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Борщівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт». Актив розташований за адресами: Тернопільська обл.,
м. Борщів, пров. Січових Стрільців, 2 та м. Борщів, вул. Степана Бандери, 140.
Стартова ціна об’єкта – 28 105 130 гривень.
Борщівське МПД та зберігання спирту ДП «Укрспирт» засноване у 1907 році та модернізоване у 2016 році. Наявні всі необхідні комунікації: водопостачання, електрика, газ та каналізація. Об’єкт приватизації забезпечений трубопроводами, насосами, запірною арматурою та засобами автоматизації.
Актив включає 32 об’єкти нерухомого майна:
- автогаражі з побутовими приміщеннями;
- бродильне відділення;
- будинок цеху вуглекислоти;
- будівля механізованої солодовні;
- варочне відділення;
- компресорна;
- корпус консервного цеху;
- корпус заводу;
- механізований зерносклад;
- котельня;
- виробничі цехи;
- прохідна вага;
- очисні споруди тощо.
Також, до складу активу входять 770 одиниць устаткування і 10 одиниць транспортних засобів.
Площа двох земельних ділянок, на яких розташований об’єкт приватизації, становить 7,4071 га.
Договори оренди на об’єкт або його частини станом на 01.12.2021 року відсутні.
Заявки для участі в електронному аукціоні приймаються до 26 січня.
Детальніше про об’єкт: https://cutt.ly/1UV7Uvj.