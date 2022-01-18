Ярослав Стецько: Великий Українець з Тернопілля

«Замислом мойого цілого життя було, є і буде: Україна вільна, Україна Соборна, Україна без холопа і без пана. Я вірю в перемогу, я вірю так сильно, що можна вмерти. З цього шляху мене не зверне ніщо, ані тортури, ані пекло тюрем, ані смерть… ».

Ці слова належать Ярославу Стецьку – Провіднику ОУН, Президенту Антибільшовицького блоку народів, Голові Українського Державного Правління – 110-у річницю з дня його народження відзначає усе свідоме українство 19 січня цього року.

Саме з цієї нагоди в читальному залі Тернопільської обласної бібліотеки для дітей відбулася зустріч з істориком, журналістом і публіцистом Святославом Липовецьким.

«Історію потрібно подавати цікаво, не нудно – тоді й сприйняття буде зовсім інше», – стверджує пан Святослав. І саме сьогоднішнє спілкування з десятикласниками Української гімназії ім. І. Франка в рамках вечора-портрета, присвяченого Ярославу Стецьку, підтвердило цю тезу неординарного історика: було жваво, цікаво, нетрадиційно.

Маловідомі факти бурхливого життя Великого Українця були майстерно вплетені в офіційну канву його політичної боротьби за Незалежну і Соборну Україну.

Серед основних постулатів націоналістичного вчення Ярослава Стецька є – пробудити націю, консолідувати і мобілізувати її мусить національна еліта, тобто найкращі з усіх соціальних прошарків народу.

Віримо, сьогоднішні учасники зустрічі будуть в перших рядах найсвідомішої української еліти.

Щира подяка Святославу Липовецькому за зустріч і сподіваємось – не останню!

Марія Колопенюк,

провідна бібліографиня Тернопільської обласної бібліотеки для дітей