Для маленьких тернополян свята завершаться “Різдвяною казкою” у “Промінчиках”

У клубі “промінчики” вже стало традицією завершувати різдвяні свята дивовижним святом для дітей 4-8 років – “Різдвяною казкою”.

“Різдвяна казка” – це дуже добра і зворушлива казка про самотню Пані Відьму, яка живе в гущавині лісу і про яку всі давно забули, і про Різдвяного Ангела, який прилетів до Пані Відьми, щоб розповісти про сенс Різдва.

Поєднання тіньового театру, лялькової та інтерактивної вистави занурить дітей у чарівну атмосферу різдвяного свята. Разом з Пані Відьмою вони прикрасять ялинку, вишиють рушники, спечуть смачне різдвяне печиво. А ще навчать Відьму веселим зимовим розвагам.

Різдвяний Ангел не тільки розкаже дітям про сенс різдва, а й покаже чудовий мультфільм “Різдвяна зіронька” і навчить дітей робити паперового ангела на ялинку.

і, звичайно, в кінці свята діти будуть колядувати, а потім смакувати смачним печивом, яке вони допомогали пекти Пані Відьмі, і узваром.

Свято відбудеться 26 січня о 17.00.

Тривалість свята – 3 години.

Вартість квитка на маму і дитину на свято з 2-ма майстер-класами і пригощанням – 320 грн. При оплаті до 25 січня – 280 грн.

Телефонуйте за номером 067-353-1432 до адміністратора клубу