Дитяче онковідділення тернопільської лікарні потребує допомоги

У дитячому онковідділенні Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні закінчилися набори для катетеризації, які є необхідними для успішного та ефективного лікування наймолодших пацієнтів. Про це повідомляють у Міжнародномк благодійному фонді “Живи”.

Онкохворій дитині за час лікування вводять дуже багато різних ліків. Якби для кожного введення щоразу доводилося колоти вени, то вони би просто не витримали. Особливо чутливими до постійних внутрівенних введень є маленькі дітки, яких зараз у відділенні є четверо. Хоча, деколи і старші дітки мають ускладнення в вигляді ушкоджених вен та потребують встановлення катетера. Тому, щоб крапельниці менш травмували тіло й психіку дитини, їй встановлюють внутрішньовенний катетер.

Це маленький пристрій, який вводиться в вену. Вони бувають периферичні – для вен на руках чи ногах, і центральні – для великих вен, наприклад, підключичної. Наразі дитяче онковідділення має потребу в підключичних катетерах.

Катетери продаються в наборі з усіма необхідними для безпечного встановлення матеріалами. У лікарні потрібно 20 таких наборів, вартість такої кількості приблизно 8500 грн.

Щоб діти могли надалі вчасно отримувати лікування, замовити й оплатити набори ми повинні вже до кінця цього тижня!