16:30 | 8.09.2020
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Афіша Тернополя 

Дитяче онковідділення тернопільської лікарні потребує допомоги

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У дитячому онковідділенні Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні закінчилися набори для катетеризації, які є необхідними для успішного та ефективного лікування наймолодших пацієнтів. Про це повідомляють у Міжнародномк благодійному фонді “Живи”.

Онкохворій дитині за час лікування вводять дуже багато різних ліків. Якби для кожного введення щоразу доводилося колоти вени, то вони би просто не витримали. Особливо чутливими до постійних внутрівенних введень є маленькі дітки, яких зараз у відділенні є четверо. Хоча, деколи і старші дітки мають ускладнення в вигляді ушкоджених вен та потребують встановлення катетера. Тому, щоб крапельниці менш травмували тіло й психіку дитини, їй встановлюють внутрішньовенний катетер.

Це маленький пристрій, який вводиться в вену. Вони бувають периферичні – для вен на руках чи ногах, і центральні – для великих вен, наприклад, підключичної. Наразі дитяче онковідділення має потребу в підключичних катетерах.

Катетери продаються в наборі з усіма необхідними для безпечного встановлення матеріалами. У лікарні потрібно 20 таких наборів, вартість такої кількості приблизно 8500 грн.

Щоб діти могли надалі вчасно отримувати лікування, замовити й оплатити набори ми повинні вже до кінця цього тижня!

Реквізити для надання допомоги –
✅Карта Приватбанку – 5169330520463859
Отримувач МБФ “ЖИВИ”
Призначення платежу:
Благодійна допомога
✅Р/р для юр.осіб і тих, в кого рахунки не в Приватбанку –
IBAN UA303385450000026003300357868
Код ЄДРПОУ 43538969
МБФ “ЖИВИ”
Призначення платежу: благодійна допомога
https://www.liqpay.ua/uk/checkout/i74354193804 – для переказу коштів з-за кордону та по Україні
✅Для власників карток Монобанк в розділі “Платежі по Україні” потрібно набрати назву фонду МБФ Живи та вказати суму благодійної пожертви.
Допоможіть, будь ласка, дітям одужати! Разом переможемо❤

http://zhyvy.com.ua/zvity – фінансові звіти нашого фонду

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