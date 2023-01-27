KOZAK SYSTEM їде до Чорткова із благодійним концертом

За підтримки Чортківської міської ради 12 лютого о 16 год. у Чорткові в «PARK CLUB» із благодійним безкоштовним концертом виступить популярний український рок-гурт KOZAK SYSTEM!

Запальні, харизматичні, щирі і ні на кого не схожі: гурт KOZAK SYSTEM – це колектив, що став унікальним явищем на українській музичній сцені. П’ятеро музикантів вже понад десять років створюють пісні, під які неможливо встояти. KOZAK SYSTEM органічно звучать як на багатотисячних фестивалях, так і під час камерних ліричних виступів, а мапа нашої країни оповита їхніми концертними маршрутами вздовж і впоперек. Різнобарв’я репертуару гурту справді вражає, вони не обмежуються стильовими чи жанровими рамками.

Протягом концерту всі охочі зможуть долучитись до підтримки Збройних Сил України!