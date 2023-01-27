Як вибрати фени для сушіння тварин

Догляд за шерстю домашніх улюбленців передбачає регулярне вичісування, миття з різними шампунями та сушіння феном. Спеціальні компресори, які призначені для сушіння саме тварин, не пересушують волоски, не ушкоджують їх і не обпалюють шкіру. Ці прилади розрізняються за функціоналом, потужністю, комплектністю та іншими параметрами.

Параметри та особливості фенів для тварин

Фени для сушіння тварин бувають різних модифікацій:

Переносні. Такі апарати — чудовий варіант для власників собак, які часто беруть участь у різноманітних виставках. Вони досить легкі, тому їх можна брати з собою та доглядати за домашнім улюбленцем у будь-який час. Одномоторні. Це універсальні моделі, які можна використовувати для догляду за котами та собаками дрібних і середніх порід. Двомоторні. Ці пристрої вирізняються підвищеною потужністю, тому можуть використовуватись для великих собак із густою шерстю.

Вибираючи фен у компанії БІОВЕТ, варто звернути увагу на такі параметри:

Швидкість повітря. Регулювати потужність повітряного потоку можна за допомогою насадок: що вужче сопло, то нижча швидкість. Температура нагрівання. Занадто гаряче повітря може обпекти шкіру, а холодне — переохолодити шкірний покрив тварини та спричинити застуду. Оптимальна температура нагрівання повітря фенами для тварин становить +27 °C, а максимальна — +50 °C. Потужність приладу. Це один із ключових критеріїв вибору компресора. Дуже важливо підібрати компресор з якісним мотором, який забезпечуватиме потужний потік повітря потрібної температури, не витрачаючи при цьому зайвої електроенергії. Шумність. Занадто шумний фен може налякати тварину, тому, що менший рівень шуму, то краще. Регулювання. Ця опція передбачає наявність кількох швидкостей, що відрізняються за силою повітряного потоку, його температурою та рівнем шуму. Швидкості перемикаються за допомогою регулятора. Насадки. До стандартної комплектації зазвичай входять такі насадки: з гребінцем, кругла, пласка та вузька. Професійні фени для сушіння тварин можуть комплектуватись більшим набором насадок. Матеріал виготовлення корпусу. Це може бути як пластик, так і метал. Від якості матеріалу залежать міцність та термін служби приладу.

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