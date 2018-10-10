Що японський експерт з питань менеджменту робив у селі тернопільського мера

9 жовтня 2018 року у Байковецьку сільську раду завітав почесний гість професор, японський експерт з питань менеджменту Шіджі Шиба, – йдеться на сайті громади.

Відповідно до програми перебування на Тернопільщині, за участю професора Шіджі Шиби відбувся круглий стіл щодо набуття управлінських навиків для підприємців та держслужбовців. Також в рамках візиту він оглянув підприємства громади СЕ Бортнеце – Україна, ТзОВ Мост – Україна та кінний клуб Baykov.

Як відомо, Шіджі Шиба започаткував та впровадив низку проектів в різних країнах світу, допомагаючи трансформувати як окремо визначені сфери (США), так і цілі національних систем (Угорщина, Індія). Показники, яких було досягнуто завдяки участі у програмах Шиби, є вражаючими. Наприклад, в рамках його роботи в Індії впродовж 2006 – 2015 років підготовлено близько 800 представників малого, середнього і великого бізнесу, а щонайменше 250 компаній кардинально змінили свою бізнесову конкурентноспроможність.