Уряд активно готується до післявоєнного періоду. Буде запроваджено програми, які допомагають ветеранам знайти роботу, змінити фах й опанувати нову професію. Про це 24 Каналу розповіла міністерка Юлія Свириденко.

  • Для цього підтримуємо ветеранів у здобутті професійної, фахової передвищої та вищої освіти, перенавчанні в 11 Центрах профтехосвіти Державної служби зайнятості, а ще сприяємо в отриманні ваучерів на навчання.

Зараз для колишніх військових у державних навчальних закладах є такі пільги:

  • Пільговий вступ на бюджетне місце для учасників бойових дій.
  • Повна оплата навчання коштом державного бюджету (для учасників бойових дій і для дітей учасників бойових дій).
  • Соціальна стипендія в разі відсутності академічної.
  • Безоплатне або пільгове проживання у гуртожитку.

У центрах профтехосвіти Державної служби зайнятості для ветеранів вже діють 300 освітніх програм підвищення кваліфікації за 95 робітничими професіями. Найпопулярнішими серед них є такі спеціальності:

  • оператор БПЛА;
  • продавець;
  • кухар;
  • швачка;
  • адміністратор;
  • бухгалтер;
  • водій.

Ще один спосіб для ветеранів здобути бажану професію – це ваучери на навчання. Їх перевага в тому, що людина сама обирає навчальний заклад та програму. Доступні 123 професії та спеціальності у сферах: будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування. Якщо людина відповідає умовам програми, отримує ваучер на майже 27 тисяч гривень.

Вже понад 11 тисяч українців опановують нову професію завдяки ваучерам від держави, зокрема і ветерани.
– повідомляє Свириденко.

За словами міністерки, уряд запровадив компенсації для бізнесу за облаштування інклюзивних робочих місць, щоб працевлаштовувати людей з інвалідністю. Це важливий крок, який дозволить ветеранам, вільно обирати професію.

 

Свириденко повідомляє, що за облаштоване робоче місце для людей з І групою інвалідності можна отримати 100 тисяч гривень. Для ІІ групи інвалідності – 67 тисяч гривень.

Грошова компенсація діятиме на:

  • меблі;
  • транспортери для підіймання сходами з електроприводом;
  • брайлівські клавіатури та портативні пристрої;
  • підйомні платформи для робочих місць;
  • генератори голосу або підсилювачі зв’язку;
  • вироби для посилення та модуляції звуку для людини з проблемами зі слухом.

Свириденко вважає, що вже до кінця цього року вдасться облаштувати щонайменше 1,5 тисячі таких робочих місць