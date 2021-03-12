Брак медкадрів і перевтома: тернопільські лікарні просять студентів-медиків і викладачів про допомогу

Тернопільські лікарні забезпечені засобами захисту, киснем, медикаментами для хворих з COVID-19, наразі ще є вільні ліжка для таких пацієнтів. Проте якщо ситуація із захворюваністю погіршуватиметься надалі (а є такі прогнози), можуть виникнути проблеми з кадрами, кажуть головні лікарі медзакладів.

Зокрема, про брак медиків повідомив 11 березня під час засідання міського штабу для боротьби з коронавірусом головний лікар міської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. А головний лікар міської лікарні №3 Юрій Лазарчук підняв питання виснаження медиків через збільшення кількості пацієнтів і велику кількість маніпуляцій для їх лікування.

– Найбільша проблема, яка може виникнути найближчим часом – це людський ресурс, – каже Чайківський. – Тому що медики також хворіють, – і лікарі, і середній медичний персонал. Тому ми акумулюємо всі сили, щоб надавати допомогу на належному рівні і в повному обсязі.

Хворі стали важчими

За словами Ярослава Чайківського, на базі лікарні швидкої допомоги готові розгорнути 135 ліжок для надання допомоги хворим з ковідом. Станом на 11 березня тут лікується 73 таких пацієнтів, заповнено орієнтовно 50% ліжкомісць.

– Судячи з того, що динаміка йде до збільшення кількості госпіталізованих, думаю, що в найближчі дні ми, напевно, заповнимо більшу кількість ліжок хворими, – говорить головний лікар. – Хворі стали важчими. Всі пацієнти, які поступають в лікарню, в основному є киснезалежними. Наразі ми достатньо забезпечені киснем. У нас є 71 кисневий концентратор, функціонує кисневий генератор.

У міській лікарні швидкої допомоги найбільша потреба в середньому медичному персоналі, продовжує Ярослав Чайківський і сподівається на допомогу медзакладів міста та області.

– Звертаємось і до керівництва медуніверситету, і до керівників медколеджів міста і області, щоб залучити студентів старших курсів, – просить він. – Ці студенти могли б серйозно допомогти і в той же час отримати певні практичні навики.

На питання міського голови Сергія Надала, чи буде можливість платити таким студентам зарплату, Ярослав Чайківський відповів, що платити, на жаль, їм не зможуть. Це буде робота на волонтерських засадах з метою набуття досвіду.

– Або просити уряд на додаткове фінансування, або знайти волонтерів, які під свою відповідальність захочуть працювати, – резюмував Надал.

І студентам, і викладачам готові платити

Проте цього ж дня під час екстреного засідання щодо ускладнення епідситуації в області, голова облдержадміністрації Володимир Труш наголосив, що і студентам, і викладачам, які зголосяться допомагати лікарням, будуть платити за роботу. Це дозволяє постанова Кабміну.

– Згідно з постановою ми можемо включати їх в ковідні бригади і їм теж буде йти 300% від нарахування зарплати, – повідомив Труш. – Вони працюватимуть по цивільно-правових угодах і у них є можливість заробити.

Як повідомив ректор Тернопільського медуніверситету Михайло Корда, у листопаді минулого року допомагати лікарням виявили бажання 45 викладачів, 18 інтернів і 16 студентів старших курсів. Відтак Володимир Труш доручив начальнику міського управління охорони здоров’я Василю Даньчаку сконтактувати з медуніверситетом і якщо буде необхідність, залучати викладачів і студентів.

– 45 викладачів – це готові лікарі. Тут я не бачу проблем ні з фінансуванням, ні з людьми, – каже голова облдержадміністрації. – Але про це треба думати вже. Ми не будемо про це говорити, коли вже критично бракуватиме людей. Людям треба підівчитися, підготуватися, оформити всі документи, які ви маєте подати до Національної служби здоров’я України (НСЗУ).

“Піде виснаження медперсоналу”

У міській лікарні №2 та дитячій лікарні наразі проблем з медкадрами немає, повідомили керівники цих закладів. А от головний лікар міської лікарні №3 Юрій Лазарчук на засіданні міського штабу підняв питання про перевантаження медиків.

– З кадрами на сьогодні є певний резерв, щоб ми працювали навіть при збільшенні хворих, – розповідає він. – Хоча при заповненні ліжок на 90% піде сильне виснаження медперсоналу. Тому що ми не можемо порівняти моменти лікування просто стаціонарних хворих з тими моментами, які надаються при ковіді. Це і постійна робота у засобах індивідуального захисту, і велика кількість пацієнтів на одного лікуючого лікаря. Це введення внутрівенних і внутрім’язевих інє’кцій великій кількості пацієнтів. Це обмежена кількість медперсоналу, який не може стояти над кожним ліжком і забезпечити щохвилинний догляд. Це все проблеми і не завжди є розуміння.

Станом на 11 березня у міській лікарні №3 – 78 хворих з ковідом, з них 76 перебувають на кисневій підтримці. Лікарня працює в режимі госпіталю на 125 ліжок, і за словами головного лікаря, вже доходить до 80% заповненості.

– Хворі стали значно важчі, – зауважує Юрій Лазарчук. – І тут є великий психологічний момент, тому що обстановка нагнітається. Пацієнти не звертаються до сімейного лікаря, а одразу роблять комп’ютерну томографію, там їм пишуть певні ураження легеневої тканини і попри нормальний стан вони наполягають на госпіталізації. У такій ситуації ми не зможемо надавати допомогу в повній мірі для дійсно важких хворих, які справді потребують стаціонарного лікування.

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