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Афіша Тернополя 

Пів Тернополя понад 4 місяці буде без гарячої води. Графік зупинки котелень

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Графік зупинок котелень та паливних КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» на ремонтний період 2021 p.

№ п/п

Назва об’єкту

Адреса об’єкту

Період зупинки

1

Котельня

вул. Галицька,  40

 

Міжопалювальний сезон 2021

2

Паливна

вул. Зелена, 30А   

3

Котельня

вул. Збаразька, 27А

4

Котельня 

вул. Збаразька, 37

5

Котельня

вул. Шопена, 3

6

Паливна 

вул. Галицька, 34А

7

Котельня

вул. Фабрична, 1А

8

Котельня

вул. Микулинецька, 64А

9

Котельня 

вул. Hовий свiт, 11 (школа №2)

10

Котельня

вул. Багата, 4

11

Котельня

вул. Мирна, 43А (м-н Пронятин)

12

Котельня

вул. Весела, 16А

13

Котельня

вул. Глінки, 18Б

14

Котельня

вул. Броварна, 47А

15

Паливна

проспект Степана Бандери, 14А

16

Паливна

проспект Степана Бандери, 4А

17

Котельня

вул. Дружби, 9А

18

Паливна

вул. Лук’яновича, 8

19

Паливна

вул. Лозовецька, 20

20

Паливна

вул. Фабрична, 2

21

Котельня

бульвар Д. Галицького, 4А

22

Котельня

вул. Леся Курбаса,3А     

23

Котельня

вул. Лозовецька, 3А

з 11.05. до 09.06.2021

24

Котельня

вул. Шкільна, 5

25

Котельня

вул. Тролейбусна, 7Б

26

Котельня

вул. Бригадна, 46Б 

27

Котельня

вул. І. Франка, 16       

з 11.05. до 23.06.2021

28

Котельня

вул. Тролейбусна, 14 Психлікарня           

з 31.05. до 21.06.2021     

29

Котельня 

вул. Київська,3С     

з 31.05. до 29.06.2021

30

Котельня

вул. Лесі Українки, 4

31

Котельня

вул. Живова, 12  

32

Котельня

Бульв. Степана Бандери,47В   

з 14.06. до 13.07.2021

33

Котельня

провулок Цегельний,1А

34

Котельня

вул. Новий Світ, 36А    

з 29.06. до 27.07.2021

35

Котельня

вул. Транспортна, 7Б    

36

Котельня

вул. Глиняна, 25Б

з 02.08. до 22.08.2021 

37

Котельня

вул. Чернівецька, 25А  

з 05.07. до 03.08.2021

38

Котельня

вул. Лемківська, 23 

з 12.07. до 10.08.2021

39

Котельня 

бульвар Просвіти, 9   

з 19.07. до 31.08.2021

40

Котельня 

вул. Р. Купчинського,14А   

з 12.07. до 10.08.2021

 

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