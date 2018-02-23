Завдяки Петру Гадзу Тернопільська психоневрологічна лікарня отримала унікальний прилад, який ставить людей на ноги (відео)

Завдяки відомому меценату, Герою України Петру Гадзу в Тернопільській комунальній клінічній психоневрологічній лікарні запрацював унікальний прилад, який реабілітує людей після інсульту та в буквальному сенсі цього слова ставить їх знову на ноги.

– Петро Іванович за власні кошти придбав для нашої лікарні дорогий апарат, який називається Мотомед. Він призначений для реабілітації пацієнтів після інсульту, незважаючи чи людина знаходиться у активному, асистивному, чи в пасивному стані. З допомогою такого тренажера люди знову можуть рухатись після важкої хвороби. Якщо пацієнт у активному стані, то він має можливість посилити рухи м’язів, якщо в асистивному (наприклад одна рука в пацієнта здорова, а інша – паралізована) – апарат заставляє працювати уражену руку. Якщо пацієнт в пасивному стані (дві кінцівки паротичні і людина не може ними працювати), то комп’ютер у апараті аналізує це і визначає, яке саме потрібно дати пацієнтові навантаження. Цей апарат – цілий комплекс. Це перлина для нашого закладу. Хочу також зауважити, що в нашій області немає подібних приладів, – розповідає Надія Фарійон, заступник головного лікаря з медсестринства.

Загалом, один із найуспішніших аграріїв краю Петро Гадз разом із іншими меценатами профінансував роботи зі створення цілого нейрореабілітаційного блоку на базі лікарні, який допомагає реабілітуватись пацієнтам після інсульту. Вартість блоку обійшлась у 705 тисяч гривень.

– Завжди, коли я заходжу в цю лікарню, коли дивлюся на проблематику, на те, які сюди поступають пацієнти з різними хворобами, я задумуюсь: «Яке велике серце у лікарів, адже вони до кожного пацієнта мають свій підхід і лікують його». Є випадки, коли до них звертається людина, яка не може рухатись після інсульту; буває, що сюди надходять фізично здорові, але духовно виснажені. І всіх цих пацієнтів тут намагаються рятувати. Це непроста робота. Я працюю в колективі де орють, сіють, доять, вирощують м’ясо і овочі. Це абсолютно інший профіль, але, коли у нас біда, ми завжди звертаємось по допомогу до лікарів. До мене звернувся головний лікар психоневрологічної лікарні, дякую за це. Я від усього серця радий, що мені вдалось допомогти цьому медичному закладу, придбавши апарат. Він рятуватиме життя людям, – поділився Петро Іванович.