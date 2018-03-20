Принадливий Тернопіль. Теплі місця у Файному місті (фото)

У під’їздах завжди тепло. Як під землею, певне. Бо там і там добре випрацювана підтримка гомеостазу. Свідченням того – повсякчасне буяння вазонів, а ще наявність стільців і табуреток у під’їздах.

Тому, коли серед цієї непланованої зими захочеться тепла, можна грітись у під’їздах. Повільно проводити пальцями по дерев’яних поручнях, розглядати теплі барви кахлі, який вас більше гріє – червоний, жовтий, коричневий? Прислухатись до приємного рипіння дверей. Я вже не кажу про пролетарські способи зігрівання штибу швидкісного підйому/спуску сходами.

Але і все описане відносне. Чи не найтепліше в під’їздах — це ті історії, які можна вигадувати. Хоча, історії – то голосно сказано, ліпше так – ланцюги асоціації, плетиво емоцій, які тут творяться.

Бо ж насправді не надто практично сидіти на кам’яних сходах. А, помандрувавши під’їздами, вертаєшся сюди подумки, і тоді грієшся у світлі красивого й давнього.

Анна Золотнюк.