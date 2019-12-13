10:00 | 13.12.2019
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Новини Тернополя 

Лариса Душатинська 30 років допомагає хворим дітям, тепер потребує допомоги сама

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Допоможіть врятувати життя

Просимо допомоги для люблячої мами та бабусі. Душатинська  Лариса Володимирівна вже більше року бореться з раком. Понад 30 років жінка допомагає хворим дітям. Працює лікарем в реабілітаційному центрі для дітей з дитячим церебральним паралічем (ДЦП). 

Рік тому Лариса перенесла важку операцію з видалення ракової пухлини на кишківнику та лімфовузлах печінки. Отримала 6 курсів хіміотерапії. На деякий час здавалося, що хвороба відступила, але під час нового обстеження було виявлено рецидив. На новий курс хіміотерапії потрібно 200 000 грн, яких у родини немає. Надіємося на допомогу небайдужих людей.

Номер карти для переказу коштів: 

5168 7573 6231 7630 Душатинська Лариса Володимирівна

Будемо вдячні за кожну гривню.

 

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