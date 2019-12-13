Лариса Душатинська 30 років допомагає хворим дітям, тепер потребує допомоги сама

Допоможіть врятувати життя

Просимо допомоги для люблячої мами та бабусі. Душатинська Лариса Володимирівна вже більше року бореться з раком. Понад 30 років жінка допомагає хворим дітям. Працює лікарем в реабілітаційному центрі для дітей з дитячим церебральним паралічем (ДЦП).

Рік тому Лариса перенесла важку операцію з видалення ракової пухлини на кишківнику та лімфовузлах печінки. Отримала 6 курсів хіміотерапії. На деякий час здавалося, що хвороба відступила, але під час нового обстеження було виявлено рецидив. На новий курс хіміотерапії потрібно 200 000 грн, яких у родини немає. Надіємося на допомогу небайдужих людей.

Номер карти для переказу коштів:

5168 7573 6231 7630 Душатинська Лариса Володимирівна

Будемо вдячні за кожну гривню.