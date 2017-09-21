Тернопіль, вставай! Вирішується майбутнє твоїх дітей

Бути чи не бути котельням на альтернативних видах палива (торфі) має вирішити громада Тернополя. Так вважають місцеві активісти, які вже розпочали підготовку до проведення в місті громадських слухань, аби остаточно заборонити комунальному підприємству “Тернопільміськтеплокомуненерго” втілювати «торф’яне благо» в життя.

Минулого тижня на вулиці Київській, 3с, поблизу воріт котельні, відбулися збори мешканців Тернополя. Під час цієї зустрічі сформували ініціативну групу в складі п’яти осіб. Їх уповноважили долучитися до підготовки громадських слухань.

Результати цих зборів мають передати до міської ради, де зареєструють ініціативну групу та видадуть їй необхідні підписні листи.

Активісти переконують, що процес підготовки до громадських слухань здійснюють виключно згідно з «Положенням про громадські слухання у м. Тернополі».

Нагадаємо, що впровадження котелень на альтернативних видах палива стало ТОП-скандалом у Тернополі. Влада попри неодноразові протести та заяви місцевих жителів не відступає від задуму обігрівати їх за допомогою сумнівно безпечного торфу. Варто нагадати також і той факт, що одним із засновників ТОВ «Тернопільтепло» (фірма-інвестор проекту реконструкції котелень на альтернативних видах палива) є Богдан Вербовий – рідний брат дружини міського голови Тернополя Сергія Надала – Олени.

Місцеві жителі кажуть, що саме через цей родинно-бізнесовий зв’язок очільник міста навідріз відмовляється чути прохання про заборону експлуатації таких котелень. Тому людям, мовляв, не залишалося нічого іншого, як самостійно організувати громадські слухання, аби достукатися до умисне «глухої» у цій ситуації влади Тернополя…