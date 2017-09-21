Тепер Тернопіль стане більш толерантним та відкритим до гендерної рівності?

У рамках тернопільських театральних вечорів у Файному місті відбувся показ вистави Дикого Театру (WildTheatre.ua).

Режисерка та акторки майстерно підмітили сучасні проблеми гендерної (не)рівності, висміяли недосконалість і шкоду патріархату і поповнили словниковий запас публіки на десяток нових корисних термінів, – йдеться у групі Cluster of the initiatives .

Сподіваємось, що завдяки таким подіям Тернопіль стане більш толерантним та відкритим до гендерної рівності