Тернопільська бібліотека організовує онлайн-зустрічі з волонтером зі США
Не пропустіть можливість практикувати розмовну англійську разом із носієм мови в English Speaking Club. Про це нагадують в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді.
Віртуальні зустрічі учасників відбуватимуться щосереди о 19:00 на платформі Zoom.
Тривалість: 90 хвилин
Фасилітатор: Аміра (волонтер зі США).
Приєднатися до зустрічі в Zoom можна за цим посиланням -> https://brown.zoom.us/j/98594240152
Meeting ID: 98594240152
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