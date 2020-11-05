14:30 | 5.11.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Афіша Тернополя 

Тернопільська бібліотека організовує онлайн-зустрічі з волонтером зі США

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Не пропустіть можливість практикувати розмовну англійську разом із носієм мови в English Speaking Club. Про це нагадують в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді.

Віртуальні зустрічі учасників відбуватимуться щосереди о 19:00 на платформі Zoom.

Тривалість: 90 хвилин

Фасилітатор: Аміра (волонтер зі США).

Приєднатися до зустрічі в Zoom можна за цим посиланням ->  https://brown.zoom.us/j/98594240152

Meeting ID: 98594240152
Passcode: Smile

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *