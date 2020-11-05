Тернопільська бібліотека організовує онлайн-зустрічі з волонтером зі США

Не пропустіть можливість практикувати розмовну англійську разом із носієм мови в English Speaking Club. Про це нагадують в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді.

Віртуальні зустрічі учасників відбуватимуться щосереди о 19:00 на платформі Zoom.

Тривалість: 90 хвилин

Фасилітатор: Аміра (волонтер зі США).

Приєднатися до зустрічі в Zoom можна за цим посиланням -> https://brown.zoom.us/j/98594240152

Meeting ID: 98594240152

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