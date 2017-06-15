Тернопільський оркестр заграє саундтрек до фільму «Пірати Карибського моря»

Закриття ювілейного концертного сезону Муніципального Галицького камерного оркестру відбудеться 18 червня в Українському домі «Перемога».

Зі слів художнього керівника і диригента колективу, народного артиста України Василя Феленчака, програма легкої та популярної музики, яку підготував Муніципальний Галицький камерний оркестр з нагоди закриття сезону, обов’язково задовільнить різні смаки слухачів.

Вестимуть концерт поетеса Олена Лайко та заслужений журналіст України Михайло Зубик. У програмі оркестру звучатимуть «Регтайм» Джопліна, «Гумореска» Дворжака чи «Тісо-Тісо» Зекінья де Абреу, «Гобой Габрієля» Морріконе, «Мелодія» Попеску, «Ніч і день» Портера та саундтрек до фільму «Пірати Карибського моря» Бадельта.

Концерт відбудеться 18 червня в Українському домі «Перемога». Початок о 19 годині. Квитки можна придбати в касі «Перемоги» (тел. 52-15-00). Вартість квитків 40-50 грн.

Телефони для довідок: +38-066-114-86-34, +38-096-320-00-73.