Тернопільський пейнтбольний клуб повертається до повноцінної роботи
Вітаємо, друзі! Великодні свята минули, а тернопільський пейнтбольний клуб повертається до повноцінної роботи! 🐰🌷
Клуб дякує всім своїм гравцям за відмінний час, проведений разом наперидодні. Було захоплююче та незабутньо! Але теплий сезон тільки починається!
Як і раніше, клуб пропонує цікаве часопроведення для дорослих і дітей! Умови та ціни ви можете уточнити на нашому сайті у розділі “Ціни”:
http://legioner.te.ua/price 💪
- Також, не забувайте про спеціальні пропозиції та знижки для постійних клієнтів.
Ми вдячні вам за вашу підтримку та лояльність! Отже, чекаємо вас на нашому пейнтбольному майданчику! 🎉🎭