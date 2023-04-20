Вітаємо, друзі! Великодні свята минули, а тернопільський пейнтбольний клуб повертається до повноцінної роботи! 🐰🌷

Клуб дякує всім своїм гравцям за відмінний час, проведений разом наперидодні. Було захоплююче та незабутньо! Але теплий сезон тільки починається!

Як і раніше, клуб пропонує цікаве часопроведення для дорослих і дітей! Умови та ціни ви можете уточнити на нашому сайті у розділі “Ціни”:

http://legioner.te.ua/price 💪

Також, не забувайте про спеціальні пропозиції та знижки для постійних клієнтів.



Ми вдячні вам за вашу підтримку та лояльність! Отже, чекаємо вас на нашому пейнтбольному майданчику! 🎉🎭