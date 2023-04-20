15:57 | 20.04.2023
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Афіша Тернополя 

Тернопільський пейнтбольний клуб повертається до повноцінної роботи

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Вітаємо, друзі! Великодні свята минули, а тернопільський пейнтбольний клуб повертається до повноцінної роботи! 🐰🌷

Клуб дякує всім своїм гравцям за відмінний час, проведений разом наперидодні. Було захоплююче та незабутньо! Але теплий сезон тільки починається!

Як і раніше, клуб пропонує цікаве часопроведення для дорослих і дітей! Умови та ціни ви можете уточнити на нашому сайті у розділі “Ціни”:
http://legioner.te.ua/price 💪

  • Також, не забувайте про спеціальні пропозиції та знижки для постійних клієнтів.

    Ми вдячні вам за вашу підтримку та лояльність! Отже, чекаємо вас на нашому пейнтбольному майданчику! 🎉🎭

 

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