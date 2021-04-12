Тернополян запрошують у клуб німецької мови

Тернопільська обласна бібліотека для молоді запрошує тернополян у клуб німецької мови у бібліотеці. Заняття відбуваються два рази в тиждень згідно розкладу. На заняттях клубу учасники вивчають граматику німецької мови та розмовні теми, які необхідні під час роботи, навчання чи туристичної поїздки у Німеччину.