Тернополян запрошують у клуб німецької мови
Тернопільська обласна бібліотека для молоді запрошує тернополян у клуб німецької мови у бібліотеці. Заняття відбуваються два рази в тиждень згідно розкладу. На заняттях клубу учасники вивчають граматику німецької мови та розмовні теми, які необхідні під час роботи, навчання чи туристичної поїздки у Німеччину.
Для участі у клубі необхідно виготовити читацький квиток бібліотеки, що коштує 30 грн. Його можна оформити на касі на 1-ому поверсі.
Заняття відбуваються відповідно до карантинних обмежень. Наявність маски є обов’язковою.
Адреса: м. Тернопіль вул. Нечая, 29 (Новий Світ), Тернопільська обласна бібліотека для молоді, 2 поверх