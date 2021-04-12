04:03 | 13.04.2021
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Афіша Тернополя 

Тернополян запрошують у клуб німецької мови

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Тернопільська обласна бібліотека для молоді запрошує тернополян у клуб німецької мови у бібліотеці. Заняття відбуваються два рази в тиждень згідно розкладу. На заняттях клубу учасники вивчають граматику німецької мови та розмовні теми, які необхідні під час роботи, навчання чи туристичної поїздки у Німеччину.

‼️Для участі у клубі необхідно виготовити читацький квиток бібліотеки, що коштує 30 грн. Його можна оформити на касі на 1-ому поверсі.
Заняття відбуваються відповідно до карантинних обмежень. Наявність маски є обов’язковою.

🏠 Адреса: м. Тернопіль вул. Нечая, 29 (Новий Світ), Тернопільська обласна бібліотека для молоді, 2 поверх

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