317 хворих за неділю: яка ситуація з COVID-19 на Тернопільщині?
317 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 12 квітня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 2
– чоловік 66 р. м. Чортків
– жінка 65 р. м. Чортків
одужало – 331 особа
проведено досліджень методом ПЛР – 1181
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 60659 осіб;
одужало – 49230 осіб;
летальних випадків – 922 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 6430 (5541 одужало, 96 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1348 (1159 одужало, 27 летальних)
– Тернопільський район – 36762 (29321 одужало, 527 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 16759 (13199 одужало, 238 летальних)
– Чортківський район – 17467 (14368 одужало, 296 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2443 (1909 одужало, 23 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (28 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 0
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 1
• Вишнівецька селищна ОТГ – 1
• Кременецька міська ОТГ – 1
• Лановецька міська ОТГ – 16
• Лопушненська сільська ОТГ – 1
• Почаївська міська ОТГ – 6
• Шумська міська ОТГ – 2
Тернопільський район (185 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 2
• Бережанська міська ОТГ – 15
• Білецька сільська ОТГ – 2
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 5
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 6
• Залозецька селищна ОТГ – 7
• Збаразька міська ОТГ – 14
• Зборівська міська ОТГ – 7
• Золотниківська сільська ОТГ – 1
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 9
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 2
• Микулинецька селищна ОТГ – 0
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 0
• Підгаєцька міська ОТГ – 4
• Підгороднянська сільська ОТГ – 0
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 2
• Скориківська сільська ОТГ – 6
• Теребовлянська міська ОТГ – 18
• Тернопільська міська ОТГ – 85
Чортківський район (104 особи):
• Білобожницька сільська ОТГ – 3
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 8
• Бучацька міська ОТГ – 13
• Васильковецька сільська ОТГ – 4
• Гримайлівська селищна ОТГ – 0
• Гусятинська селищна ОТГ – 9
• Заводська селищна ОТГ – 1
• Заліщицька міська ОТГ – 18
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 1
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 3
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 3
• Монастириська міська ОТГ – 6
• Нагірянська сільська ОТГ – 3
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 4
• Товстенська селищна ОТГ – 9
• Трибухівська сільська ОТГ – 1
• Хоростківська міська ОТГ – 2
• Чортківська міська ОТГ – 16