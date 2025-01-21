13:55 | 21.01.2025
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Афіша Тернополя 

У Чорткові відбудеться прем’єра документального фільму «Вони дивляться на нас з неба…»

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22 січня о 17:00 в Чорткові, за адресою вул. А. Горбачевського, 7, відбудеться прем’єра документальної стрічки «Вони дивляться на нас з неба…».

Фільм розповідає про життєвий шлях та героїчну боротьбу Володимира Вітіва та Василя Мармуса – синів учасників «Росохацької групи». Ця стрічка – данина пам’яті полеглим героям, які стали символами мужності та незламності.

Творча команда:

•Режисер – Тетяна Скиба

•Оператори – Святослав Кабанов, Ростислав Гайдук

•Продюсер – Володимир Ханас

•Виробництво – телекомпанія TV-4

Фільм обіцяє стати важливою подією для всіх, хто цінує історію та пам’ять про тих, хто віддав життя за свободу.

Запрошуємо мешканців міста та гостей долучитися до прем’єри. Вхід вільний

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