У Чорткові відбудеться прем’єра документального фільму «Вони дивляться на нас з неба…»
22 січня о 17:00 в Чорткові, за адресою вул. А. Горбачевського, 7, відбудеться прем’єра документальної стрічки «Вони дивляться на нас з неба…».
Фільм розповідає про життєвий шлях та героїчну боротьбу Володимира Вітіва та Василя Мармуса – синів учасників «Росохацької групи». Ця стрічка – данина пам’яті полеглим героям, які стали символами мужності та незламності.
Творча команда:
•Режисер – Тетяна Скиба
•Оператори – Святослав Кабанов, Ростислав Гайдук
•Продюсер – Володимир Ханас
•Виробництво – телекомпанія TV-4
Фільм обіцяє стати важливою подією для всіх, хто цінує історію та пам’ять про тих, хто віддав життя за свободу.
Запрошуємо мешканців міста та гостей долучитися до прем’єри. Вхід вільний