Відома тернопільська спортсменка, чемпіонка світу з пауерліфтингу Лілія Проць закликала громадськість підтримати збереження єдиного в області лікарсько-фізкультурного диспансеру. На своїй сторінці вона поділилася історією власного спортивного шляху, під час якого диспансер відігравав ключову роль у її успіхах.

«30 років тому я вперше переступила поріг диспансеру. Тут завжди працювали професійні лікарі, які допомагали мені на кожному етапі – від медичних оглядів до реабілітації після травм. Закриття цього закладу стане серйозним ударом для спорту Тернопільщини», – зазначила Лілія Проць.

Нагадаємо, Тернопільська обласна рада прийняла рішення про реорганізацію диспансеру, зокрема приєднання його до дитячої лікарні. Приміщення закладу планують передати для створення ветеранського простору. Це викликало хвилю обурення серед спортсменів, тренерів і громадськості.

Лілія Проць акцентує увагу на важливості роботи спортивних лікарів:

«За кожним успішним спортсменом стоїть не лише тренер чи родина, але й спортивний лікар. Це фахівець, який знає особливості організму спортсмена, контролює стан здоров’я і допомагає досягати вершин. Перенесення цих функцій до звичайних поліклінік позбавить наших дітей якісного медичного супроводу».

Спортсменка закликає підтримати петицію проти реорганізації закладу, підкреслюючи, що його закриття може негативно вплинути на спортивний потенціал області.

💬 Підтримати петицію можна за посиланням:

Про скасування рішення Тернопільської обласної ради щодо реорганізації КНП «Тернопільський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер»

Закриття диспансеру може позбавити понад 5 тисяч спортсменів доступу до спеціалізованої медичної допомоги. Лілія Проць впевнена: замість руйнувати те, що роками слугувало опорою для спорту, потрібно шукати шляхи для збереження та розвитку закладу.

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