Уряд продовжив карантин до кінця літа, проте з певними умовами

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає встановлення карантину з 1 по 31 серпня, проте умови обмеження визначатимуться тим, у якій із чотирьох зон – “зеленій”, “жовтій”, “помаранчевій” чи “червоній”, перебуває той чи інший регіон

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду 22 липня.

“Постанова Кабміну про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19. Це нова постанова, застосування якої пропонується з 1 серпня по 31 серпня 2020 року. Вона буде регламентувати встановлення карантину на території країни”, – пояснив перед ухваленням міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, у залежності епідемічної ситуації у кожному регіоні, встановлюється “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень небезпеки поширення хвороби. Цей рівень визначатиметься в автоматизованому порядку за рішенням комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Степанов розповів, що для визначення кольору регіону будуть використовувати ті показники, які діють і нині. Зокрема завантаженість ліжок у регіоні хворими на коронавірус має бути не більше 50%, охоплення тестуванням – 24 на 100 тисяч населення, виявлення захворювання має бути не більше 11%, а динаміка поширення хвороби не повинна перевищувати 10%.

Міністр зазначив, що для регіонів, позначених, як “зелена” зона, діятимуть такі обмежувальні заходи, як перебування у масках у громадських місцях, перебування у приміщеннях з дотриманням дистанції, заповненість, наприклад, у кінотеатрах – не більше 50%.

“Регіони, які постійно перебувають у “зеленій” зоні, не потребують втручання та посилення протиепідемічних заходів національного рівня. Якщо починають змінюватися індикатори 5 днів поспіль, то одразу той чи інший регіон чи окрема адміністративна одиниця починає переходити у “жовту” зону. Це у нас так звана буферна зона, де є несуттєві зміни, або у “помаранчеву” чи “червону””, – розповів очільник МОЗ.

Також у “зелених” зонах дозволять відкрити санаторії, зокрема дитячі.

Він додав, що положення постанови розроблені на основі українського та міжнародного досвіду протидії пандемії COVID-19, щоб усім було максимально “комфортно та безпечно” і щоб люди розуміли, що і як буде далі, з переходом у ту чи іншу зону.