У тернопільській галереї — «Пікнік на узбіччі» глобального світу

14 листопада у тернопільській галереї «Бункермуз» о 19.00 розпочнеться відкриття виставки закарпатських художників «Пікнік на узбіччі».

Експозицію складуть твори Василя Кадара, Володимира Ульянова, Олексія Динника, Руслана Тремби, Тараса Табаки. Всі художники творять у власному стилі та вибрали твори, котрі розкривають їхні мистецькі пошуки.

— За виставкою «Пікнік на узбіччі» стоїть 10-15 років переусвідомлення часу, його концепцій та регіональних парадигм, — каже про виставку Тарас Табака. — Ми присвятили виставку поняттю усамітнення на тлі гіперконтактної інформаційної сучасності. Пересіченням і зустрічам, важливість котрих не визначає точка їх реалізації. Тонким нюансам психологізму перебування наших співвітчизників в інших середовищах. Відчуттю себе та своїх близьких у незвичних умовах іншого світу як географічного, так і інформаційного. На наш погляд, для західної України це стало симптоматичним явищем, як і бажання щось створювати й стверджуватись на своїй землі. Тому ми, власне, й вирішили запросити вас на цей «Пікнік на узбіччі» глобального світу.

Вхід вільний.

Триватиме виставка до 4 грудня.