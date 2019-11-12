13:31 | 12.11.2019
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі встановили новий пам’ятник у вигляді глобуса з книгами

Irena 3 Views Прокоментуй!

Бронзову модель присвячену випускникам Першої Тернопільської гімназії встановили на вулиці Сагайдачного у Тернополі. Над втіленням ідеї Дмитро Мулярчук працював  майже рік.

Чоловік зазначає сам проєкт довго затверджували, адже було дуже багато варіантів, пише Доба. Також обраний задум мав гармонійно вписуватись у стилістику вулиці  і доповнювати її, тому довго не могли визначитись який макет буде найкращим.

Модель складається з  двох елементів. Перший – глобус, на якому позначено міста, у яких жили та творили вихованці закладу. Другий – 22 книги, на кожній з яких викарбувано ім’я відомого ліцеїста.

 Це уже четверта споруда, яку відновили у бронзі. Оскільки, такий проєкт  коштує понад 10 тисяч доларів, то частину коштів виділили з міського бюджету, а іншу – оплатили меценати.  

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