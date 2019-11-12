У Тернополі встановили новий пам’ятник у вигляді глобуса з книгами

Бронзову модель присвячену випускникам Першої Тернопільської гімназії встановили на вулиці Сагайдачного у Тернополі. Над втіленням ідеї Дмитро Мулярчук працював майже рік.

Чоловік зазначає сам проєкт довго затверджували, адже було дуже багато варіантів, пише Доба. Також обраний задум мав гармонійно вписуватись у стилістику вулиці і доповнювати її, тому довго не могли визначитись який макет буде найкращим.

Модель складається з двох елементів. Перший – глобус, на якому позначено міста, у яких жили та творили вихованці закладу. Другий – 22 книги, на кожній з яких викарбувано ім’я відомого ліцеїста.

Це уже четверта споруда, яку відновили у бронзі. Оскільки, такий проєкт коштує понад 10 тисяч доларів, то частину коштів виділили з міського бюджету, а іншу – оплатили меценати.