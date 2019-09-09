Як дорожники на Тернопільщині міст ремонтують (відео)



Стартував ремонт шляхопроводу у селі Городище Козівського району. Дорожники демонтували зруйноване покриття, зробили опалубку, встановили арматуру. Сьогодні бетоном заливають нову монолітну несучу плиту. Коли бетон набуде визначеної ДБН міцності, Служба автомобільних доріг відновить покриття на проїзній частині шосе.

Збудований понад 30 років тому шляхопровід не витримав навантаження від потоку транспорту. Тріщина утворилася на одній із несучих плит. Через це просіло і дорожнє покриття.

ДОВІДКОВО: Городищенський міст знаходиться у західній частині траси М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький- Знам’янка (від Бережан доТернополя). Східну частину траси від Тернополя до Підволочиська повністю було оновлено у 2018 році. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області західну частину дороги включила у плани ремонтних робіт на 2020 рік і чекає висновку Кабінету Міністрів.