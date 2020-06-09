У Тернополі стартує експрес-курс з підготовки до школи
– У вересні мій син йде до школи. Через карантин нам довелося перервати навчання у недільній школі. Я хвилююся через те, що він досі не вміє читати навіть по складах.
🔺 – Ми теж йдемо у перший клас, а донька так і не навчилася розв’язувати прості приклади на додавання і віднімання. В мене зовсім відсутній талант педагога. А раптом восени знову буде карантин і дистанційне навчання?
Матусі, не хвилюйтеся, до 1 вересня ще більше 2-х місяців. І цього часу цілком достатньо, щоб підготувати ваших дітей до школи. Довірте цю справу професіоналам і запишіть своїх дітей на експрес-курс з підготовки до школи, що відкривається в «Промінчиках».
Лише 16 занять, і ваші діти
🔹почнуть впевнено читати 2-х 3-х складові слова і навіть прості речення;
🔹навчаться писати друкованими літерами;
🔹навчаться додавати і віднімати в межах 10;
🔹засвоять склад числа;
🔹розвинуть мислення, пам’ять, увагу, необхідні для успішного навчання.
І найголовніше: діти відчують впевненість у собі і своїх силах!
Хочете допомогти своїй дитині і зробити її адаптацію в школі легкою і радісною?
Заняття на експрес-курсі починаються 15 червня.
Встигніть записатися!
📞Дзвоніть 097-59-69-021 і отримайте відповіді на усі свої питання.