У Тернополі стартує експрес-курс з підготовки до школи

– У вересні мій син йде до школи. Через карантин нам довелося перервати навчання у недільній школі. Я хвилююся через те, що він досі не вміє читати навіть по складах.



🔺 – Ми теж йдемо у перший клас, а донька так і не навчилася розв’язувати прості приклади на додавання і віднімання. В мене зовсім відсутній талант педагога. А раптом восени знову буде карантин і дистанційне навчання?



Матусі, не хвилюйтеся, до 1 вересня ще більше 2-х місяців. І цього часу цілком достатньо, щоб підготувати ваших дітей до школи. Довірте цю справу професіоналам і запишіть своїх дітей на експрес-курс з підготовки до школи, що відкривається в «Промінчиках».



Лише 16 занять, і ваші діти



🔹почнуть впевнено читати 2-х 3-х складові слова і навіть прості речення;

🔹навчаться писати друкованими літерами;

🔹навчаться додавати і віднімати в межах 10;

🔹засвоять склад числа;

🔹розвинуть мислення, пам’ять, увагу, необхідні для успішного навчання.



І найголовніше: діти відчують впевненість у собі і своїх силах!



Хочете допомогти своїй дитині і зробити її адаптацію в школі легкою і радісною?



Заняття на експрес-курсі починаються 15 червня.

Встигніть записатися!



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