Тернополяни заплатять своєму обленерго 3 млн на розкішну автівку із сидіннями з масажем

АТ «Тернопільобленерго» 11 листопада за результатами тендеру уклало угоду з АТ «Таскомбанк» про послуги фінансового лізингу щодо легкового автомобіля. Загальна вартість угоди становить 3,09 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На три роки взяли в лізинг повнопривідний легковий автомобіль Skoda Superb B9 2.0 TSI 7 DSG 4×4 у вищій комплектації L&K 2024 року випуску з бензиновим двигуном об’ємом 2 л потужністю 265 к. с. та автоматичною коробкою передач вартістю 2,20 млн грн. Він буде в кольорі Ice Tea Yellow Metallic. Постачальником є ТОВ «Автоцентр-Кременчук-2012».

Комплектація L&K має системи безпеки, подушки безпеки водія та переднього пасажира, бічні подушки безпеки спереду с подушкою для захисту голови та центральною подушкою, пакет «погані дороги», мультифункціональну камеру, інформаційно-розважальну систему з дисплеєм діагоналлю 13″, тризонний клімат-контроль, атмосферне освітлення інтер’єру, адаптивний круїз-контроль, звукову систему Canton з 14 динаміками та цифровим еквалайзером, електричне управління та віртуальна педаль для багажника, комфортні сидіння водія і переднього пасажира з регулюванням глибини, вентиляцією та масажем.

Також тендерна документація передбачала додатковий пакет опцій Family/Business, який включає підголівники ззаду з додатковою функцією, рулонну сонцезахисну шторку на заднє вікно та на вікна задніх дверей, урну для сміття, бічну подушку безпеки ще й ззаду, шторку безпеки та взаємодіючу подушкою безпеки спереду, а також якийсь кронштейн-кріплення.

У салонах такий автомобіль у цій комплектації без додаткового пакета коштує 2,05 млн грн.

Спершу сплатить перший лізинговий платіж 625 тис грн. Загальна сума процентів складає 895 тис грн. Таким чином, в лізинг ця автівка обійдеться на 41% дорожче від її вартості.

Банк отримав контракт без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Кінцевим бенефіціаром «Таскомбанку» є колишній народний депутат Сергій Тігіпко.

Фірмою-постачальником «Автоцентр-Кременчук-2012» володіють директор Павло Глухов, Сергій Коренев, Юрій Руденко, Максим Остапюк, Владислав Руденко та Сергій Остапюк.

Обов’язки гендиректора «Тернопільобленерго» виконує Володимир Гумен. Пакет у 51% акцій з 2023 року належить державному АТ «Українські розподільні мережі» Міненерго. Ще 25% має кіпрська компанія «Bikontia enterprises limited» із групи Костянтина Григоришина.

Анна Сорока, «Наші гроші»