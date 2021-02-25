Троє молодих людей постраждали у ДТП на вул. Бродівській

Виїжджали медики швидкої 24 лютого о 10.20 й на ДТП, що сталося на вул. Бродівській.

Унаслідок зіткнення двох автівок – «Шкода» та «Рено-Меган» травмувалися троє пацієнтів.

26-річний водій «Шкоди» отримав закритий перелом правого колінного суглоба, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та закриту травму грудної клітки й після наданої медичної допомоги був шпиталізований у лікарню швидкої допомоги; 23-річний пасажир «Шкоди» отримав закриту травму грудної клітки, закриту черепно-мозкову травму й струс головного мозку; 29-річний пасажир «Рено-Меган» отримав закриту травму грудної клітки, забій шийного та грудного відділів хребта й закриту черепно-мозкову травму. 23-річного та 29-річного пацієнтів, після оперативно наданої медичної допомоги, залишено на місці події , оскільки від госпіталізації вони відмовилися.

Повідомив М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.