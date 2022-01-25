Понад 100 хворих учнів і 93 педпрацівників: як працюватимуть тернопільські школи цього тижня

Директори тернопільських шкіл самі мають приймати рішення, відправляти учнів 5-11 класів на дистанційне навчання чи ні, виходячи з об’єктивної ситуації по захворюваності на COVID-19 кожного закладу зокрема. Учні 1-4 класів вчитимуться у звичному режимі. Таке рішення прийняли на засіданні міського штабу для боротьби з коронавірусом 24 січня.

Як повідомила начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк, станом на 24 січня у Тернополі хворіють 101 учень та 93 педпрацівників.

– Я особисто спілкувалася з кожним директором, і ситуації в кожному закладі різні. Є школи, де учні 5-11 класів переведені на дистанційну форму навчання: українська гімназія, школи №8, 4, 21. Є школи, де 30-40-% хворих учнів, – каже Ольга Похиляк. – А є школи, до речі великі, такі як №9, 16, 22 , 23, 24, 29, де закрито по одному класу. І є побажання директорів, щоб ці заклади функціонувала у звичному режимі.

Тому начальниця міського управління освіти рекомендувала директорам шкіл організувати освітній процес для учнів 5-11 класів із використанням технологій дистанційного навчання, залежно від ситуації з захворюваністю у кожному закладі зокрема. Міський штаб цю рекомендацію підтримав.

– У тернопільських дитсадках ситуація із захворюваністю стабільна, відтак вони працюють у звичному режимі. Із 5 тисяч працівників – 11 хворих, – додає Ольга Похиляк. – Тому зі всіх 38 закладів закрито лише три групи. Як на мене ситуація дуже добра, і ми будемо надіятися, що і на далі в такому режимі будемо працювати.

Терен